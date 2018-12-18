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Caddede cinayet işlendi, kahvedekiler oyuna devam etti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 14:44 | Son Güncelleme

ADANA'da otomobil içinde silahla saldırıya uğrayan Mehmet Tanrıseven (42) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da otomobil içinde silahla saldırıya uğrayan Mehmet Tanrıseven (42) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayın gerçekleştiği yerin karşısındaki kahvede oyun oynayanlardan bazılarının oyunlarına devam ettiği görüldü. Olay, Seyhan ilçesi Vefa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen bir işyeri sahibi Mehmet Tanrıseven'nin 01 US 790 plakalı otomobil içinde hareketsiz olduğunu fark etti. Tanrıseven'i kanlar içinde görenler sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler, boynundan tabancayla vurulan Tanrısever'i hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Tanrısever yapılar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Daha sonra olay yerine genel Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracın çevresinde inceleme yaptı. Ayrıca ekipler civardaki güvenlik kameralarınıda inceleyeme aldı. Yapılan aramalarda, otomobil yakınında boş kovan bulundu. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheli E.Ç. ise kısa sürede yakalandı. Bu sırada, olayın meydana geldiği yerin karşısında bulunan kahvahanedekilerden bazıları, polisin çalışmalarını izlerken bazıları da oyun oynamaya devam etti. Vatandaşlar ifade almak için kahveye giren polislere ise, olayla ilgili hiçbirşey görmediklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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