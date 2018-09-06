Caddede cipin çarptığı köpek yaralandı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'un Gölhisar ilçesinde kimliği belirsiz sürücünün kullandığı cip, cadde üzerinde yatan köpeğe çarpıp uzaklaştı. Yaralanan köpek barınağa götürülerek tedaviye alınırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Gölhisar ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün gece görgü tanıklarının iddiasına göre süratli şekilde ilerleyen yabancı plakalı siyah cip, köpeğe çarptı. Cip sürücüsünün durmadan uzaklaştığı olayı görenler Gölhisar Belediye Başkanı Ramazan Canural'ı arayarak yardım istedi.
Başkan Canural'ın talimatı üzerine olay yerine gelen Gölhisar Belediyesi veteriner hekimi, yaralı köpeğe müdahale etti. Daha sonra köpek belediyenin hayvan barınağına götürüldü.
Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde yol üzerine yatan köpeğe hızla gelen aracın çarpıp olay yerinden uzaklaşması yer aldı.
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