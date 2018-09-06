HABER

Caddede cipin çarptığı köpek yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 12:18 | Son Güncelleme

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde kimliği belirsiz sürücünün kullandığı cip, cadde üzerinde yatan köpeğe çarpıp uzaklaştı.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'un Gölhisar ilçesinde kimliği belirsiz sürücünün kullandığı cip, cadde üzerinde yatan köpeğe çarpıp uzaklaştı. Yaralanan köpek barınağa götürülerek tedaviye alınırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Gölhisar ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün gece görgü tanıklarının iddiasına göre süratli şekilde ilerleyen yabancı plakalı siyah cip, köpeğe çarptı. Cip sürücüsünün durmadan uzaklaştığı olayı görenler Gölhisar Belediye Başkanı Ramazan Canural'ı arayarak yardım istedi.

Başkan Canural'ın talimatı üzerine olay yerine gelen Gölhisar Belediyesi veteriner hekimi, yaralı köpeğe müdahale etti. Daha sonra köpek belediyenin hayvan barınağına götürüldü.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde yol üzerine yatan köpeğe hızla gelen aracın çarpıp olay yerinden uzaklaşması yer aldı.

PARTNERHer gün 1 tane yiyene 300 dolar verecekler!Her gün 1 tane yiyene 300 dolar verecekler!
Rus kadın, işlettiği kafede intihar ettiRus kadın, işlettiği kafede intihar etti
Karabük'te yıldırım düşen ev yandıKarabük'te yıldırım düşen ev yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

A Haber muhabirinin röportajı sosyal medyayı salladı

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Ahmet Hakan'dan 'Ejder meyvesi' yorumu: Mönüyü CHP hazırlasaydı iktidar yüzü göremezdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

Kamuda yeni dönem başlıyor! Lüks araca son

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da bomba Rahip Brunson açıklaması!

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Neşat Ertaş'ın yeğeni kaçırıldı iddiası! 'Kızım istismara uğradı'

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi

Evini iki kez ateşe veren kadın, tren raylarında intihar etti

Evini iki kez ateşe veren kadın, tren raylarında intihar etti

Hayvan otlatma kavgası çatışmaya döndü! Ölü ve yaralılar var

Hayvan otlatma kavgası çatışmaya döndü! Ölü ve yaralılar var

Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!

Antalya'da oğlunun böbreklerinin iflas ettiğini öğrendi, sinir krizi geçirip boğazına jilet dayadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.