HABER

Caddede pompalı tüfekli saldırı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 20:14 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, sokak ortasında tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan Ertuğrul K., bacağından yaralandı.

Caddede pompalı tüfekli saldırı kamerada

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, sokak ortasında tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan Ertuğrul K., bacağından yaralandı. Kaldırımda yürürken seken saçmaların isabet etmesiyle 1 kişinin daha yaralandığı olay, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Olay, saat 16.30 sıralarında, İlkadım ilçesine bağlı Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, sokak ortasında karşılaştığı Ertuğrul K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli yanındaki pompalı tüfekle Ertuğrul K.'ye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Ertuğrul K., bacağından yaralandı. Bu sırada kaldırımdan seken bir saçma yürüyen 1 kişiye de isabet etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
SALDIRI ANI KAMERADA
Öte yandan, saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı. Saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde, şüpheli saldırganın tüfekle ateş ederek yaraladığı Ertuğrul K.'nin aniden yere yığıldığı, çevredekilerin de koşup yaralının yanına geldiği görülüyor. Görüntüler polis ekiplerince incelemeye alındı.

FOTOĞRAFLI

Caddede pompalı tüfekli saldırı kameradaCaddede pompalı tüfekli saldırı kameradaCaddede pompalı tüfekli saldırı kamerada

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Manisa’da silahlı kavga: 1 ağır yaralıManisa’da silahlı kavga: 1 ağır yaralı
Dere yatağında ceset bulunduDere yatağında ceset bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eleştiri yağdı: Uygunsuz ve kabasın!

Eleştiri yağdı: Uygunsuz ve kabasın!

Son veda! 'Canımın içinden can gitti'

Son veda! 'Canımın içinden can gitti'

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Kararını açıkladı

Ali Babacan'ın partisine katılacak mı? Kararını açıkladı

İstanbul'daki 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yeni gelişme!

İstanbul'daki 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili yeni gelişme!

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Genç kadının acı sonu! Eskort sitesi yöneticisi defalarca...

Genç kadının acı sonu! Eskort sitesi yöneticisi defalarca...

İlginizi Çekebilir

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

Oğlunu kalbinden bıçaklayan baba serbest bırakıldı

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

TEOG şampiyonu Mustafa'nın ölümünü kayıp telefonu aydınlatacak

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Huzurevindeki bardak kavgası hastanede bitti

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya şaşırtan ceza

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Konya'da liseli genç dehşeti yaşamıştı! Verilen ceza belli oldu

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var!

Balıkesir'de büyük gerginlik! İki aile birbirine girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.