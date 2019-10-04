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Caddede pompalı tüfekli saldırı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 01:30 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, sokak ortasında tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan Ertuğrul K., bacağından yaralandı.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, sokak ortasında tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan Ertuğrul K., bacağından yaralandı. Kaldırımda yürürken seken saçmaların isabet etmesiyle 1 kişinin daha yaralandığı olay, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında, İlkadım ilçesine bağlı Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, sokak ortasında karşılaştığı Ertuğrul K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli yanındaki pompalı tüfekle Ertuğrul K.'ye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Ertuğrul K., bacağından yaralandı. Bu sırada kaldırımdan seken bir saçma yürüyen 1 kişiye de isabet etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan, saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı. Saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde, şüpheli saldırganın tüfekle ateş ederek yaraladığı Ertuğrul K.'nin aniden yere yığıldığı, çevredekilerin de koşup yaralının yanına geldiği görülüyor. Görüntüler polis ekiplerince incelemeye alındı.

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