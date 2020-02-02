HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Caddede sahibinin arkasında yürüyen ördek ilgi odağı oldu

Caddede sahibinin arkasında yürüyen ördek ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 17:38 | Son Güncelleme

İSTANBUL'dan Bolu'ya kızlarını ziyarete gelen ay ailesi 6 ay önce sahiplediği ördeği de yanlarında getirdi.

İSTANBUL'dan Bolu'ya kızlarını ziyarete gelen ay ailesi 6 ay önce sahiplediği ördeği de yanlarında getirdi. Ördeğin kentin en işlek caddesinde ailenin arkasındaki yürüyüşü ilgi çekti.
İstanbul Zeytinburnu'dan Bolu'da üniversitede öğrenim gören kızlarının yanına gelen Ay ailesi, 6 ay önce yavruyken sahiplendikleri ördeği de getirdi. Baba Şenol Ay, kızı, eşi ve 10 yaşındaki oğlu Eren Ay ile birlikte İzzet Baysal Caddesi'nde yürüyüşe çıktı. Ailenin yürüyüşü sırasında onlara ördekleri de eşlik etti. Boynuna kırmızı fular takılmış olan beyaz ördek kentin en işlek caddesinde Ay ailesiyle birlikte yürüdü. Ailenin en küçük bireyi Eren Ay'ın peşinden bir an olsun ayrılmayan ördek ilgi odağı oldu. Çok sayıda vatandaş aileye ricada bulunup ördeği sevdi. Sevimli ördek de vatandaşların kendisi sevmesine izin verdi. Ördeğin aile ile birlikte yürüyüşü ilginç görüntüler oluşturdu.
NEREYE GİDERSEK BİZİMLE BERABER GELİYOR
Şenol Ay, ördeklerinin artık ailenin bir bireyi olduğunu ve her seyahatte kendilerine eşlik ettiğini anlatarak, O sürekli bizimle beraber gezer. Nereye gidersek bizimle beraber geliyor. Yaklaşık 6 aydır bizimle birlikte. Çok ufaktı biz onu aldığımızda civcivdi. Büyüttük. Evin içinde odada büyüttük. Şu anda bizim peşimizden ayrılmıyor. Her yere geliyor. Oğluma daha fazla gidiyor. Hayvanlarla bayağı bir ilgiliyiz. Çocuğumun da hayvanlarla ilgili olması beni çok mutlu ediyor. Sık sık geliriz Bolu'ya. Ördek de ikinci kez bizimle geliyor. Görenler bayağı bir şaşırıyor. Çünkü çok normal bir durum değil. Ördeğin insanlarla gezmesi. Ama bu alıştı bize. Biz de onu bırakamıyoruz. O da bizi bırakmıyor. Böyle dolaşıyoruz onunla.
HAYVANLARA SEVGİM ÇOK
Eren Ay ise, Onu çok seviyorum. Alıştım ona. Gün içinde besliyorum. Oyun oynuyorum. Dışarı çıktığımızda gezdiriyorum. O da beni galiba seviyor. Hayvanlara sevgim çok. Başka kuşum ve 2 tane de tavuğum var. dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNERNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacakNesrin Cavadzade'den olay açıklamalar! Taciz itirafı çok konuşulacak
Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Evinin terasında fena yakalandı

Evinin terasında fena yakalandı

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da koronavirüsüne maskeli önlem 

İstanbul'da koronavirüsüne maskeli önlem 

Son dakika: Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Elazığ'daki 6.8'lik deprem sonrası Bakan Kurum'dan 'konut' açıklaması

Bakan Kurum açıkladı: Çalışmalarımız başladı

Sömestr tatilinin son günü Palandöken doldu taştı

Tatilin son günü doldu taştı

Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı

Korucunun cansız bedenine ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.