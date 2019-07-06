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Caddede yürüyen 2 kişi silahlı saldırıda yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 04:50 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - Küçükçekmece'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler caddede yürüyen 2 kişiye silahla ateş açtı.

Caddede yürüyen 2 kişi silahlı saldırıda yaralandı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - Küçükçekmece'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler caddede yürüyen 2 kişiye silahla ateş açtı. Silahlı saldırıda kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralanırken, şüpheliler geldikleri araçla kayıplara karıştı.

Olay, Kartaltepe Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Plakası alınamayan bir araçla Süvari Caddesi'ne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, caddede yürüyen Murat Ozan ve yanındaki kişiye ateş açtı. Saldırıdan kurşunların isabet ettiği 2 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ya da şüpheliler ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaparak ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Polis, saldırıyı düzenleyen şüphelilerin eşkâlini belirlemek için çalışma başlatırken, görgü tanıklarının bilgisine başvurdu. Şüphelilerin kaçtığı aracın yönünü belirleyen polis, çevredeki kameraları incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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