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Caddedeki cinayet güvenlik kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 08:55 | Son Güncelleme

ADANA'da otomobilinin içinde Mehmet Tanrıseven'i (42) boynundan tabancayla vuran Eray Ç.

Caddedeki cinayet güvenlik kamerasında

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da otomobilinin içinde Mehmet Tanrıseven'i (42) boynundan tabancayla vuran Eray Ç. (47), polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Saldırı anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, dün Seyhan ilçesi Vefa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen bin esnaf, Mehmet Tanrıseven'in 01 US 790 plakalı otomobil içinde kanlar içinde, hareketsiz olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, boynundan tabancayla vurulan Tanrısever'i hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Tanrısever, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Daha sonra olay yerine genel Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracın çevresinde inceleme yaptı. Ayrıca ekipler civardaki güvenlik kameralarını da inceleyeme aldı. Yapılan aramalarda, otomobil yakınında boş kovan bulundu. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Eray Ç. ise kısa sürede yakalandı. Cinayet anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Bu sırada, olayın meydana geldiği yerin karşısında bulunan kahvedekilerden bazıları, polisin çalışmalarını izlerken bazıları da oyun oynamaya devam etti. Vatandaşlar, ifade almak için kahveye giren polislere, olayla ilgili hiçbir şey görmediklerini söyledi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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