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  4. Caddedeki depo yangını korkuttu, vatandaşlar alevleri görüntülemek için yarıştı

Caddedeki depo yangını korkuttu, vatandaşlar alevleri görüntülemek için yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 18:13 | Son Güncelleme

Antalya’nın en işlek yaya caddesindeki bir işyerine ait depoda çıkan yangın büyük korku yaşattı.

Antalya’nın en işlek yaya caddesindeki bir işyerine ait depoda çıkan yangın büyük korku yaşattı. Bir kişinin dumandan etkilendiği yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bazı vatandaşlar alevleri görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı.
Muratpaşa ilçesinde en işlek yaya caddelerinden Güllük Caddesi üzerindeki bir işyerine ait depoda saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bu sırada içerisinde koltuk ve ahşap masaların bulunduğu depoyu alevler sardı. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar itfaiye gelinceye kadar yangın tüpleri ve hortumlarla yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangında alevlere müdahale edenlerden bir kişi dumandan etkilendi. Bu sırada çevrede toplanan kalabalıktan bazı vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak yangını çekme yarışına girdi. Bazıları çektikleri görüntüleri sosyal medyadan canlı yayınlarken, bazıları da muhabirliğe soyunup olayı anlattı.
Yangını görenlerden Aylin Bulut, “Buraya geldiğimizde yandığını gördük. Büyük ihtimalle kablolar yandı. Aniden gelişti. İtfaiyeyi aradık. İtfaiyeden önce gazeteciler geldi. Vatandaşlar elinden geldiği kadar sularla hortumlarla söndürmeye çalıştılar başarılı olamadılar” dedi.

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