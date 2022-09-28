HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Caddenin ortasında dehşete düşüren olay! Bagajından pompalı tüfeği çıkarıp...

Caddenin ortasında dehşete düşüren olay! Bagajından pompalı tüfeği çıkarıp...

28.09.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da caddenin ortasında dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Otomobil sürücüsüyle cip sürücüsü yol verme sebebiyle tartıştı. Tartışmada cip sürücüsü sopayla saldırınca otomobil sürücüsü bagajından pompalı tüfeği çıkarıp cipe ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Caddenin ortasında dehşete düşüren olay! Bagajından pompalı tüfeği çıkarıp...

Akılalmaz olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir cipin sürücüsü ile bir otomobilin sürücüsü 'yol verme' nedeniyle tartışmaya başladı.

695d3ac587eb3d3ad96daff7a6f9fb42

İstanbul'da faciaya ramak kala! Çarpmamak için direksiyon kırınca olanlar olduİstanbul'da faciaya ramak kala! Çarpmamak için direksiyon kırınca olanlar oldu

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Cip sürücüsünün sopayla saldırdığı otomobil sürücüsü, bagajından pompalı tüfek çıkardı. Bunun üzerine cipin sürücüsü aracına binip hızla kaçmaya başladı.

c211980b0a36df99005fe206c22dce24

Elinde pompalı tüfek olan kişi ise sürücüsünün hızla olay yerinden uzaklaştığı cipe cadde ortasında ateş açtı. O anlar ise otobüsteki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

f9ceb61bbfac7fdd430ddbe03ba8a105

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
11 yaşındaki Mehmet parkta oynarken hayatını kaybetti! Çocukların ifadesi korkunç gerçeği ortaya çıkardı11 yaşındaki Mehmet parkta oynarken hayatını kaybetti! Çocukların ifadesi korkunç gerçeği ortaya çıkardı
Sosyal medya bu araba ilanını konuşuyor! Fiyatı akıllara durgunluk verdi... İşte gündem olan aracın fotoğraflarıSosyal medya bu araba ilanını konuşuyor! Fiyatı akıllara durgunluk verdi... İşte gündem olan aracın fotoğrafları
Polisi şehit eden terörist hakkındaki rapor olay oldu! CHP...Polisi şehit eden terörist hakkındaki rapor olay oldu! CHP...
Anahtar Kelimeler:
Adana tüfek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücretlileri heyecanlandıran iddia! İlk kez telaffuz edildi: 9 bin 900 TL...

Asgari ücretlileri heyecanlandıran iddia! İlk kez telaffuz edildi: 9 bin 900 TL...

Apartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladı

Apartman ayağa kalkmıştı! Ev sahibi, hüngür hüngür ağladı

Resmi açıklama geldi! Polislerin promosyonları belli oldu dikkat çeken rakam! Adalet Bakanlığı personeli promosyonlar hesaplarda...

Resmi açıklama geldi! Polislerin promosyonları belli oldu dikkat çeken rakam! Adalet Bakanlığı personeli promosyonlar hesaplarda...

Para karşılığı ilişkiye girdiği kadına dehşeti yaşattı

Para karşılığı ilişkiye girdiği kadına dehşeti yaşattı

Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog! 'Mansur Yavaş' yanıtı verdi

Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog! 'Mansur Yavaş' yanıtı verdi

Bir ile daha turist akını! Otellerde boş yer kalmadı: Kalacak yeriniz yoksa gelmeyin

Bir ile daha turist akını! Otellerde boş yer kalmadı: Kalacak yeriniz yoksa gelmeyin

İlginizi Çekebilir

Yanlış tüketince zararı yararından daha fazla oluyor!

Yanlış tüketince zararı yararından daha fazla oluyor!

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizleyen mucize tarif

Faydaları saymakla bitmiyor: Akciğeri temizleyen mucize tarif

Sakın çıkarmayın: Zehre dönüşüyor!

Sakın çıkarmayın: Zehre dönüşüyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.