Caddenin ortasında dehşete düşüren olay! Bagajından pompalı tüfeği çıkarıp...

Akılalmaz olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir cipin sürücüsü ile bir otomobilin sürücüsü 'yol verme' nedeniyle tartışmaya başladı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Cip sürücüsünün sopayla saldırdığı otomobil sürücüsü, bagajından pompalı tüfek çıkardı. Bunun üzerine cipin sürücüsü aracına binip hızla kaçmaya başladı.

Elinde pompalı tüfek olan kişi ise sürücüsünün hızla olay yerinden uzaklaştığı cipe cadde ortasında ateş açtı. O anlar ise otobüsteki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)



