HABER

Caddeye dökülen yağ, zor anlar yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 16:40 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir iş yerine yük indiren traktörün motorundan yola akan madeni yağ nedeniyle sürücüler ile çevreden geçenler zorluk yaşadı.

Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir iş yerine yük indiren traktörün motorundan yola akan madeni yağ nedeniyle sürücüler ile çevreden geçenler zorluk yaşadı.

Turan Mahallesi Cevdet Öktem Caddesi 14 numaradaki bir iş yerine odun indiren ve ismi öğrenilemeyen sürücünün traktörünün motor bölümünden yola madeni yağ döküldü. İşlek caddeden geçen araçlar ve yayalar, yolda ilerlerken kayganlaşan zemin nedeniyle güçlük yaşadı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine, itfaiye ve polis trafik ekibi sevk edildi. Yol, geçici olarak 20 dakikalığına ulaşıma kapatıldı. İtfaiye görevlileri dökülen madeni yağların üzerine talaş dökerek temizlemeye çalıştı. Çevre sakinlerinden Adem Yıldırım, "Kaç kişi yolda kayarak düştü. Zor anlar yaşadı. Nerede traktör sürücüsü? Bu kadar sorumsuzluk olur mu?" diye tepkilerini dile getirdi.

PARTNERBunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız...Bunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız...
Avcılar'da 26 yıldır eğik duran bina mühürlendiAvcılar'da 26 yıldır eğik duran bina mühürlendi
Büyükşehirli millîlerden 2 altın 1 gümüşBüyükşehirli millîlerden 2 altın 1 gümüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son hali olay oldu! 'Aleyna Tilki gibi...'

Son hali olay oldu! 'Aleyna Tilki gibi...'

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da evlere temizliğe gidiyor

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da evlere temizliğe gidiyor

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Emine Bulut davasında yeni gelişme!

Emine Bulut davasında yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Çeşme açıklarında göçmen botu battı!

Yer: Çeşme! Zamana karşı yarış

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Bakan Dönmez açıkladı: Yavuz, bugün ya da yarın ilk sondajına başlamış olacak

Bakan açıkladı: İlk sondaj bugün ya da yarın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.