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Caddeye girebilmek için kuyrukta beklediler 

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2020 10:42 | Son Güncelleme

Ağrı'da Kovid-19 yani yeni tip koronavirüs tedbirleri giderek artırılıyor. Uyarılara rağmen sokağa çıkanlarsa soluğu Cumhuriyet Caddesi'nde alıyor. Bölgeye yeni uygulama getiren polislerse, caddeye yalnızca kontrolden geçenlerin girişine izin veriyor. Polisin ateşini ölçerek aldığı kişiler, caddeye girebilmek için uzun kuyruklar beklemek zorunda kalıyor.

İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararların uygulanmasında aksaklık yaşanmaması için Emniyet Müdürlüğü sıkı çalışma yapıyor. Bu kapsamda polis ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nin giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapattı. Polis, sağlık görevlileri eşliğinde ateşlerini ölçtükleri vatandaşların caddeye girişlerine izin veriyor. Bankaların önünde de bariyer kuran ekipler, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile sık sık anons yaparak vatandaşlardan sosyal mesafeye dikkat etmelerini ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi. Öte yandan ateşleri ölçülerek caddeye alınanların buradaki PTT Şubesi'nde para çekmek için oluşturduğu yoğunluk dikkati çekti.

Tüm uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen cadde ve sokaklarda maskesiz ve eldivensiz gezen insan yoğunluğu dikkat çekti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı koronavirüs polis kuyruk

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