Caddeyi trafiğe kapatıp drift yaptılar

İstanbul Eyüpsultan’da geçtiğimiz günlerde bir grup lüks otomobilli maganda, asker arkadaşlarını uğurlamak için toplandı. Arkadaşlarını önce elleriyle havaya atan grup ardından en işlek caddelerden biri olan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesini trafiğe kapattı. Ardından da magandalar sahneye çıkarak yolda duran 2 arkadaşlarının etrafında dakikalarca, “drift” diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı.

Yolu trafiğe kestiği yetmezmiş magandalar hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Magandalar bu hareketleri yaptığı esnada diğerleri ise tezahürat yaptı. Ayrıca magandalar nedeniyle cadde üzerinde de uzun araç kuyruğu da oluştu. Diğer vatandaşları bir an olsun umursamayan magandalar ardından toplu halde caddeden ayrıldı. (İHA)

