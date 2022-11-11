Cadılar Bayramı faciasında 156 kişi ölmüştü! Soruşturmadaki kilit ismi evinde ölü bulundu

Güney Kore'de Cadılar Bayramı kutlamasında 156 kişinin ölümüne neden olan izdihama ilişkin soruşturmada şüpheli olarak yer alan emniyet yetkilisi evinde ölü bulundu.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, bir akrabası yerel saatle 12.45'te emniyet yetkilisinin başkent Seul'deki evine gitti.

Akrabası, soyadı Jeong olarak belirtilen yetkilinin cansız bedenini buldu.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

İş arkadaşları, Jeong'un dün kendilerine intihar edeceğini ima eden mesajlar attığını belirtti. Jeong'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

55 yaşındaki Jeong, izdihamın ardından açılan soruşturmada şüpheli olarak yer alıyordu.

İç istihbaratın, izdihamdan önce Cadılar Bayramı döneminde ciddi bir kaza yaşanabileceğine dair raporu olduğu, Jeong'un konuyla ilgili harekete geçilmediğini gizlemek için bu raporun silinmesi talimatı verdiği iddia edilmişti.

Jeong'a yetkinin kötüye kullanılması, delillerin yok edilmesi ve ölümle sonuçlanan mesleki ihmal suçlamaları yöneltilmişti.

İZDİHAMDA 156 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Seul'ün merkezindeki Itaewon bölgesinde 29 Ekim'de yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı tahmin edilen Cadılar Bayramı kutlamasında büyük bir kalabalığın 4 metre enindeki sokağa aniden doluşmasıyla izdiham çıkmıştı.

İzdihamda, 156 kişi hayatını kaybetmiş, bazılarının durumu ağır onlarca kişi yaralanmıştı.

Koreli yetkililer, hayatını kaybedenlerin büyük kısmının 20'li yaşlarda ve 22 kişinin yabancı uyruklu olduğunu açıklamıştı.

ULUSAL YAS İLAN EDİLMİŞTİ

Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, "ulusal yas" ilan etmişti. Ülkede binlerce kişi, izdiham nedeniyle hükümeti protesto etmiş ve sorumluların istifasını talep etmişti.

Olay, Güney Kore'de 2014 okul gezisindeki lise öğrencilerini taşıyan feribotun batması sonucu 304 gencin hayatını kaybetmesinden bu yana yaşanan en ölümcül facia oldu. (AA)

