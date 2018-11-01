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Cadılar Bayramı için harcanan para dudak uçuklattı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.11.2018 12:30 | Son Güncelleme

Bazı ülkelerde geçmiş nesillerin anılması, bazı ülkelerdeyse hasat mevsimi sonuna vurgu yapmak için kutlanan Halloween, son yıllarda eğlence sektörüne dönük hale geldi. Durum böyle olunca da harcamalar dudak uçuklatacak rakamlara ulaştı.

Öyle ki mekan süslemeleri, kostüm, şeker ve tebrik kartları için yalnızca ABD'de harcanan paranın 9 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Meksika kültürünün bir parçası olan Halloween, gösterişli kostümler, geçit törenleri ve ölülerin anısına verilen ziyafetlerle biliniyor.

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Yılın sonuna yaklaştığımız şu günlerde birçok ülkede ölenlerin anıldığı törenler düzenleniyor. Amerikalılar'ın bu kapsamda bu yıl Halloween dekorasyon, kostüm, şeker ve tebrik kartlarına 9 milyar dolar harcadığı tahmin ediliyor.
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Bazı ülkelerde insanlar, atalarını ve geçmiş nesilleri anıyor. Kimi ülkelerdeyse hasat mevsiminin sonu ve yılın gündüzlerin kısa, gecelerinse uzun olduğu bölümünün başlangıcına vurgu yapılıyor.
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Bu kutlama ve anma etkinliklerin çoğunun kökleri ise folklorik geleneklere dayanıyor.
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Meksika kültürünün bir parçası olan Ölüler Günü, birçok ülkede gösterişli kostümler, geçit törenleri ve ölülerin anısına verilen ziyafetlerle biliniyor. Kısa süre önce Mexico City'de bir araya gelen pek çok kişi, Ölüler Günü'nde yapılan geçit töreninde dansçıların, akrobatların ve iskeletten kuklaların gösterilerini izledi.
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Ölüler Günü'nün kökleri, Aztek İmparatorluğu'na dayanıyor. Ailelerin ölülerini renkli bir şekilde andığı bu günün bazı özellikleri, bir Katolik geleneği olan Bütün Ruhlar Günü'nden geliyor. Aileler, sevdiklerinin mezarlarını temizleyip süslüyor, güzel yemekler ve müzik eşliğinde ölenleri anıyor.
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Meksika'nın Campeche eyaletindeki Pomuch köyündeyse eski bir Maya geleneği yaşatılıyor. Ölülerin kemikleri yılda bir kez mezarlarından çıkarılıp temizleniyor.
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Amerika'da ise 31 Ekim'de kutlanan Halloween yani Cadılar Bayramı, özellikle çocukların kostümler giyip şeker toplamak için komşularının kapısını çaldığı bir gün. Halloween'de Amerikan başkanları da çocuklara şeker dağıtıyor. Halloween dekorasyonları, kostümleri ve bahçe süslemelerinde her geçen yıl daha çok ayrıntıya yer veriliyor.
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Cadılar Bayramı dekorasyonlarında ağırlıklı olarak turuncu ve siyah renkler kullanılıyor. Cadılar, iskeletler, kurt adamlar, en popüler kostümler arasında.
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halloween Cadılar Bayramı

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