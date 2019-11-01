Cadılar Bayramı kostümü yüzünden öldü sanıldı

ABD, (DHA)- ABD’de Cadılar Bayramı partisinden dönen üniversiteli, dönüş yolunda ağaca çarparak kaza yaptı. Olay yerine gelen görevliler, üniversitelinin kostümündeki bulunan kırmızı boyayı gerçek kan sandı ve gencin öldüğünü düşündü.

Olay, ABD’nin West Wirginia eyaletinde yaşandı. Cadılar Bayramı Partisi için bir üniversite partisine katılan Sidney Wold isimli kız öğrenci, eve dönüş yolunda çok yorgun olduğu için üstünü değiştirmedi ve arabaya kostümüyle bindi. Kostümünde kırmızı boya bulunan genç, karşısına çıkan geyik yüzünden dönüş yolunda aracıyla ağaca çarptı. Görgü tanıkları, olay yerine hemen sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, aracın içinde bulunan Wold’un üstündeki kırmızı boyayı kan sanarak Wold’un öldüğünü düşündü. Ancak kısa sürede yanlış anlaşılma çözüldü ve Wold’un yalnızca ayağında ufak bir çatlak olduğu anlaşıldı. Tedavisi olay yerinde tamamlanan Wold, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Hafta sonumun nasıl geçtiğini merak eden varsa; üzerinde kırmızı boya olan kostümümle kaza yaptım ve beni gören herkes öldüğümü düşündü. Üzgünüm” diye yazdı.

