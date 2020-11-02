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Cadılar Bayramı partisine polis baskını!

02.11.2020 09:17 | Son Güncelleme:
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Feryal Gülman ve Kemal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman, önceki gece Bebek'teki 250 milyon TL değerindeki yalılarında Cadılar Bayramı partisi düzenlendi. Koronavirüsün unutulduğu geceyi polis bastı.

Yeni yılın yaklaşmasıyla tüm dünyada yapılan Halloween partileri İstanbul'da da bazı mekanlarda ve villalarda yapılmaya devam tam gaz devam ediyor.

250 milyon TL'lik yalıda Cadılar Bayramı partisi!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Bu partilerden bir yenisini Feryal ve Kemal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman, önceki gece Bebek'te bulunan anne ve babasına ait olan 250 milyon liralık yalısında verdi.
Partide yine sosyal mesafe maske kuralı yoktu. Partiyi polis ekipleri bastı.
İçeriden yaklaşık 270 kişi olduğu bilgisi geldi.
Polisin gelmesiyle yalıyı terk edenler, çıkışta yüzlerini gizledi.
Partiden çıkanlara filyasyon ekibi kapıda 930 lira para cezası kesti.
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