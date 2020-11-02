Cadılar Bayramı partisine polis baskını!

Yeni yılın yaklaşmasıyla tüm dünyada yapılan Halloween parti leri İstanbul'da da bazı mekanlarda ve villalarda yapılmaya devam tam gaz devam ediyor.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Bu partilerden bir yenisini Feryal ve Kemal Gülman'ın oğlu Aslan Gülman, önceki gece Bebek'te bulunan anne ve babasına ait olan 250 milyon liralık yalısında verdi.