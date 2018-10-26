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Cadılar Bayramı'nda çocuklara geceleri sokağa çıkma yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 20:09 | Son Güncelleme

Kolombiya’da, ebeveyni yanında olmayan çocuklar için geceleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak

BOGOTA (AA) - Kolombiya’nın başkenti Bogota’da, Cadılar Bayramı'nda ebeveyni yanında olmayan 16 yaşından küçükler için geceleri sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hükümet ve Bogota Büyükşehir Belediyesi Güvenlik Sekreterliğinin, ülkede büyük bir katılımla kutlanan Cadılar Bayramı etkinlikleri dolayısıyla çocukları korumak için aldığı karar, 26-29 Ekim ve 31 Ekim-5 Kasım tarihlerinde uygulanacak.

Karara göre, ebeveynleri yanında olmayan çocuklar bu tarihlerde 22.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkamayacak.

Bu dönemde ebeveyni yanında olmadan görülen çocuklar, güvenlik güçleri ve yetkililer tarafından Kolombiya Aile Refahı Enstitüsüne teslim edilecek.

Ülke basınında yer alan haberlerde de Belediye Başkanı Enrique Penalosa’nın çocukların korunması amacıyla benzer düzenlemeleri daha önce de yaptığına dikkat çekildi.

Haberlerde ayrıca belediyenin ilgili birimlerinin 368 mekanda inceleme yaptığı ve insan sağlığını tehdit eden 100 kilonun üzerinde ürüne el koyduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bogota Cadılar Bayramı halloween

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