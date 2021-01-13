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Cadillac gökyüzüne çıktı: General Motors, sürücüsüz uçan otomobilini tanıttı!

13.01.2021 14:28 | Son Güncelleme:
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Cadillac gökyüzüne çıktı: General Motors, sürücüsüz uçan otomobilini tanıttı!

Otomobil üreticisi Cadillac, uçan otomobil modelini CES 2021 kapsamında kamuoyuna tanıttı. General Motors (GM) tarafından tanıtılan Cadillac imzalı otomobil otonom teknolojisine sahip. Otomobil bu sayede insansız bir şekilde uçabiliyor.

Uçan arabalar birçok kişinin hayallerini süslüyor. Firmalar ise bu hayali gerçeğe dönüştürmek adına bazı çalışmalar gerçekleştiriyor. Elektrikli otomobillerin konuşulduğu şu günlerde ise General Motors (GM) ilginç bir tanıtıma imza attı ve Cadillac markası altında uçan arabasını CES 2021'de sergiledi.

CADİLLAC'IN UÇAN OTOMOBİLİ 90 KM HIZ YAPABİLİYOR

İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre, GM'in görücüye çıkarttığı uçan otomobil otonom teknolojisine sahip. Böylece otomobil, bir yerden bir yere seyahat ederken insan kontrolüne gerek duymuyor, kendi kendine yolcu taşıyabiliyor. Paylaşılan bilgilere bakılırsa 4 motora sahip olan uçan otomobil maksimum 90 km/s hıza ulaşabiliyor.

General Motors uçan otomobil

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OTOMOBİL GENERAL MOTORS'UN HİSSELERİNİ ARTIRDI

Cadillac'ın uçan otomobilinin ne zaman gerçeği dönüşeceği ise bilinmiyor. Fakat otomobilin tanıtılması GM hisselerini şimdiden artırmış durumda. Uçan taksi olarak hizmet vermesi planlanan uçan otomobil eğer bir gün gerçeğe dönüşürse, yoğun trafiği atlatmanın yeni bir yolu olarak görülebilir.

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