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  4. Çad'ın eski başbakanlarından Dadnadji yaşamını yitirdi

Çad'ın eski başbakanlarından Dadnadji yaşamını yitirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 02.01.2020 16:57 | Son Güncelleme

Çad Cumhuriyeti'nin eski başbakanlarından Joseph Djimrangar Dadnadji'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çad'ın eski başbakanlarından Dadnadji yaşamını yitirdi

Ulusal basındaki haberlere göre, 2013'ün 11 ayında başbakanlık görevini yürüten Dadnadji, 26 Aralık’ta hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumu gittikçe kötüleşen 65 yaşındaki Dadnadji salı günü geçirdiği felç sonucu yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı İdris Debi, Dadnadji’nin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Ülkeyi 29 yıldır yöneten Debi döneminde başbakanlık yapan Dadnadji, Kasım 2013’te hükümetten ayrılmasının ardından 2015'te Cumhuriyetin Birliği ve Halkın Dayanışması Hareketini kurmuştu.

Eski Başbakan 2016'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmuş, oyların yüzde 5'ini almıştı.

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Başbakan Çad felç Joseph Djimrangar Dadnaji öldü

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