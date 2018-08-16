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Çadır kentte bayram hazırlıkları

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 10:36 | Son Güncelleme

Şanılurfa'nın Akçakale ilçesindeki çadır kentte yaşayan Suriyeliler, Kurban Bayram hazırlıklarına başladı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki çadır kentte yaşayan Suriyeliler, Kurban Bayramı hazırlıklarına başladı.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Suriyeliler, evlerinden uzakta yaşadıkları çadırlarda bayramı en iyi şekilde kutlayabilmek için çeşitli hazırlık yapıyor.

Yaklaşık 23 bin kişinin ağırlandığı Akçakale Geçici Barınma Merkezindeki Suriyeliler, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala çadırlarında ve mescitlerde temizlik yapıyor, traş olup, çadır kentteki marketlerden alışverişlerini gerçekleştiriyor.

Suriyeli berber Mahmut Hammud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına kendilerini ağırladıkları için teşekkür etti.

Kurban Bayramı'nın yaklaştığını anımsatan Hammud, "Bayramın tüm İslam alemi, Suriye ve Türkiye'ye huzur, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum. Türk insanı bizim kardeşimiz. Bundan sonraki ilk bayramımızı kendi evimizde, vatanımızda kutlamayı Allah'tan temenni ediyorum." dedi.

Ali Casım da bayramı evlerindeki gibi olmasa da ellerinden geldiği kadar güzel geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bayram alışverişlerini yaptıklarını, hazırlıklarını tamamladıklarını anlatan Casım, bayramı buradaki akrabaları ve sevdikleriyle bir arada geçireceklerini sözlerine ekledi.

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Akçakale çadır kent Suriyeliler Şanlıurfa

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