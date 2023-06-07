HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çadır kentte korkutan yangın! İki çadır kullanılamaz hale geldi

Çadır kentte korkutan yangın! İki çadır kullanılamaz hale geldi

07.06.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da, çadır kentte çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken iki çadır kullanılamaz hale geldi.

Çadır kentte korkutan yangın! İki çadır kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi Eğriçay Parkı içerisinde bulunan çadır kentte yer alan bir çadırda yangın çıktı. Meydana gelen yangını fark eden vatandaşlar alevlere müdahale ederek itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

915bf318-2425-4c1b-828f-795c8485e48a

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafında bulunan çadıra da sıçradı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

91864f36-08cd-4dd2-b9a9-ba2665e9e299

Olayda her iki çadır da kullanılamaz hale geldi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

Okulda deney faciası... Görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar Okulda deney faciası... Görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
RTÜK'ten o kanallara ceza! Sözleri gündemdeydi...RTÜK'ten o kanallara ceza! Sözleri gündemdeydi...
CHP'de karar verildi: Süreç bugün başladı!CHP'de karar verildi: Süreç bugün başladı!
Önce taciz ettiler, Türk olduğunu anlayınca böyle saldırdılar! Önce taciz ettiler, Türk olduğunu anlayınca böyle saldırdılar!
Anahtar Kelimeler:
yangın Adıyaman çadır kent

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan açıkladı, gözler maaş zamlarına çevrildi!

Erdoğan açıkladı, gözler maaş zamlarına çevrildi!

Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken paylaşım!

Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken paylaşım!

Haziran, temmuz, ağustos ve eylül için çarpıcı hava durumu tahmini

Haziran, temmuz, ağustos ve eylül için çarpıcı hava durumu tahmini

Sosyal medyada Mehmet Şimşek tartışması! AK Partili vekil Nebati'den açıklama geldi

Sosyal medyada Mehmet Şimşek tartışması! AK Partili vekil Nebati'den açıklama geldi

O iddiaya sert tepki gösterdi! Suç duyurusu...

O iddiaya sert tepki gösterdi! Suç duyurusu...

Acı haber gece yarısı geldi

Acı haber gece yarısı geldi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Erkek kılığına girerek taciz etti! Annesi gerçeği ifşa etti

Erkek kılığına girerek taciz etti! Annesi gerçeği ifşa etti

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Hasan Can Kaya'nın prezervatif yanıtı olay oldu! "2 bin TL" deyip ekledi

Hasan Can Kaya'nın prezervatif yanıtı olay oldu! "2 bin TL" deyip ekledi

Ayakkabıları ve çorapları dışında her şeyi çıkarttı! Çıplak protesto yaptı

Ayakkabıları ve çorapları dışında her şeyi çıkarttı! Çıplak protesto yaptı

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.