Çadır kurma kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Otomobilini insanların üzerine sürdü: 4’ü çocuk 12 yaralı

Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi Düz Sokak’taki boş araziye kurdukları çadırlarda yaşayan 20 aile arasında yer anlaşmazlığından kavga çıktı. Çadırları kurdukları yerlerle ilgili anlaşamayan aileler, birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Kadın ve çocukların da karıştığı kavgada, 1 kişi otomobilini onlarca insanın üzerine sürdü. Sürücü diğer insanlar tarafından sopalarla otomobile vurularak, durduruldu. Bazı kişilerin yoldan geçen araçlara da taş attığı kavgada 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kavgadaki bazı saldırganlar polis ekiplerine taşla saldırdı. Polis ekipleri, kalabalığı güçlükle ayırdı. Çadır kuran ailelerin çoğu bölgeden uzaklaşırken, polis çadırların çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralılar ise sağlık ekiplerince ambulanslarda tedavi edildi.

Olay anı, bir mahalleli tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

(DHA)

