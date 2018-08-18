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Çadırda elektrik akımına kapılan 14 kurbanlık büyükbaş, telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2018 14:26 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle kurulan hayvan pazarındaki çadırda bulunan 14 büyükbaş hayvan, elektrik akımına kapılarak telef oldu.

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle kurulan hayvan pazarındaki çadırda bulunan 14 büyükbaş hayvan, elektrik akımına kapılarak telef oldu.

Çorlu Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle Hıdırağa Mahallesi'nde bulunan mezbaha mevkiinde kurbanlık pazarı kurdu. Bülent Güreşir'e ait büyükbaş hayvanların bulunduğu çadırda sabah 05.00 sıralarında elektrik kaçağı meydana gelirken, hayvanların demir yemliğinde elektrik akımına kapılan 14 büyükbaş hayvan telef oldu. Hayvanların seslerini duyarak uyanan bakıcılar belediye yetkililerine haber verdi. Arıza ekipleri elektrikleri keserken, çadırda 30 hayvandan 14'ünün telef olduğu belirlendi. Hayvanlarının telef olduğunu gören Bülent Güreşir, gözyaşlarına hakim olamadı. Diğer kurbanlık satıcıları tarafından sakinleştirilen Güreşir, "Gece yaşanan olay sonrası çadırda bulunan bakıcımız durumu haber verdi. Olay yerine geldiğimde çok kötü bir manzara ile karşılaştım. Allah düşmanıma böyle bir acı vermesin. Koca bir yıl bakıp beslediğimiz hayvanlarımı bu şekilde görmek çok acı" dedi.

ZARARI BELEDİYE KARŞILAYACAK

TREDAŞ ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından olayla ilgili tutanak hazırlanırken, elektriğin çadırlara Çorlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince bağlandığı tespit edildi. Çorlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Kemaleddin Avcı da Güreşir’i teselli ederek, acılarını paylaştıklarını ve zararı belediye olarak karşılayacaklarını söyledi. Elektrik akımına kapılarak telef olan hayvanlar çadırdan çıkarılarak belediye ekiplerince gömüldü.

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