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Çadırda kalan depremzedenin evi yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 13:04 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede aralıklarla süren sarsıntılar nedeniyle çadırda yaşayan Meryem Şahan'ın evi, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Çadırda kalan depremzedenin evi yandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede aralıklarla süren sarsıntılar nedeniyle çadırda yaşayan Meryem Şahan'ın evi, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.
Acıpayam ilçesinde 20 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından bölgenin sallanmaya devam etmesi nedeniyle Yukarı Mahalle Sipahiler Sokak'taki iki katlı ahşap evine giremeyen 3 çocuk annesi Meryem Şahan, çadırda yaşamaya başladı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) kurduğu çadırda yalnız kalan Şahan'ın evinde, bugün saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Gece boş evden alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı sanılan ve büyük çaplı hasara yol açan yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

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Çadırda kalan depremzedenin evi yandıÇadırda kalan depremzedenin evi yandı

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