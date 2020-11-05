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Çadırın içinde sobadan sızan gazdan zehirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 18:45 | Son Güncelleme

Aksaray’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yabancı uyruklu çocuk hastaneye kaldırıldı.Olay, Gülağaç ilçesi İstiklal Mahallesi’nde yabancı uyruklu vatandaşların yaşadığı çadırda meydana geldi.

Aksaray’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yabancı uyruklu çocuk hastaneye kaldırıldı.
Olay, Gülağaç ilçesi İstiklal Mahallesi’nde yabancı uyruklu vatandaşların yaşadığı çadırda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çadırın içindeki sobanın baca kısmından tüten dumanın oluşturduğu karbonmonoksit gazından etkilenen 12 yaşındaki Yakup El F. zehirlendi. Baygınlık geçiren çocuğu fark eden ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuk ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, çocuğun karbon monoksit gazından zehirlendiği tespit etildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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