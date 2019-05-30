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Çadlı Müslümanlara Gıda Yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 16:49 | Son Güncelleme

VALİDE İnsani Yardım Derneği, Çad'ın en yoksul bölgelerinden olan Njamina Mandalia'da ihtiyaç sahibi 325 aileye gıda yardımı götürdü.  Esenler'de kurulu bulunan ve dünyanın mazlum coğrafyasındaki yoksul Müslümanlara yaptığı yardımlarla dikkatleri çeken Valide İnsani Yardım Derneği bu sefer rotasını Çad'a çevirdi.

Çadlı Müslümanlara Gıda Yardımı

İSTANBUL,(DHA)- VALİDE İnsani Yardım Derneği, Çad'ın en yoksul bölgelerinden olan Njamina Mandalia'da ihtiyaç sahibi 325 aileye gıda yardımı götürdü.

Esenler'de kurulu bulunan ve dünyanın mazlum coğrafyasındaki yoksul Müslümanlara yaptığı yardımlarla dikkatleri çeken Valide İnsani Yardım Derneği bu sefer rotasını Çad'a çevirdi. Dernek Başkanı Ahmet Yılmaz, Türkiye'den hayırsever vatandaşların derneklerine bağışladıkları yardımları ulaştırmak üzere bir ekiple birlikte Çad'a gitti. Başkent N'Damena'ya 4 saat mesafede bulunan ve genellikle çöl bölgesi olan Mandalia'nın köylerine ulaşmayı başaran ekip, burada çok ilkel şartlarda hayata tutunma mücadelesi veren 8 köyden toplam 325 yoksul aileye gıda yardımında bulundu. Yardımları alan bölge halkı, "İlk defa bu bayramı sevinçle karşılıyoruz. Sebep olanlardan Allah razı olsun" diye dua etti.

HAYIR KÖPRÜSÜ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Valide İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Yılmaz, Mandalia'nın Çad'ın en kurak ve yoksul bölgelerinden birisi olduğunu belirtti ve "Daha önce de buralara geldik. Su kuyuları açtık ve medreselere Kur'an-ı Kerim dağıttık. Bölge insanı ile gönül köprüleri kurduk. Bu sefer de Ramazan faaliyetlerimiz kapsamında derneğimize bağışlanan yardımlarla temin ettiğimiz ve içerisinde pirinç un, şeker, sıvı yağ başta olmak üzere çeşitli gıda ve temizlik malzemeleri bulunan paketlerimizi buradaki kardeşlerimize ulaştırmanın bahtiyarlığını yaşadık. Onların mutluluklarını tarif etmek ise mümkün değil. Bir yudum suya, bir lokma aşa muhtaç olan Müslüman kardeşlerimize şefkat eli ve hayır köprüsü olmaya devam edeceğiz" dedi.

(FOTOĞRAF)

Çadlı Müslümanlara Gıda YardımıÇadlı Müslümanlara Gıda YardımıÇadlı Müslümanlara Gıda Yardımı

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