HABER

"Çadlılar ülkelerinin İsrail medyasındaki imajından rahatsız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 01:50 | Son Güncelleme

İsrail'in I24 News kanalında yapılan haberde, Çad'ın "hiçbir şeyin düzgün işlemediği bir ülke" olarak anlatılması tepki çekti

İsrail ile diplomatik ilişkilerini 47 yıl sonra yeniden tesis eden Çad'da halkın, ülkelerinin İsrail medyasındaki imajından rahatsız olduğu bildirildi.

Tchadindfos adlı haber sitesinde yayımlanan görüş yazısında, İsrail’in I24 News kanalının haberinde Çad’ı "hiçbir şeyin çalışmadığı bir ülke" olarak aktardığı belirtildi.

Yazıda, I24 News kanalının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ziyareti öncesi hazırladığı haberde başkent Encemine’nin sadece belli bölgelerinde çekim yapıldığı, bunun 16 milyon nüfusu bulunan ülkenin gerçeklerini yansıtmadığı kaydedildi.

Kanalın, Boko Haram'dan kaçarak Çad Gölü Havzası'na sığınan mültecilerin görüntülerini seyircileriyle paylaştığı hatırlatılan yazıda, Çad hükümetinin mültecileri desteklemek için gösterdiği çabaya yer verilmediği ifade edildi.

I24 News kanalının Netanyahu'yu "Çadlıları mutsuzluklarından kurtaracak bir mesih gibi" gösterdiğine işaret edilen yazıda, "Çad'da her şey pembe değil ancak sadece fakirliği ön plana çıkara haberler yapmanın Çad'a bir yararı olmaz." ifadesi kullanıldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bugünkü ziyaretinde, iki ülke arasında 1972'den bu yana kopuk olan diplomatik ilişkiler yeniden tesis edildi.

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Erdoğan ve Trump arasında flaş görüşme!Erdoğan ve Trump arasında flaş görüşme!
Kurtulmuş: Davamız, güçlü ve yeniden büyük Türkiye’yi kurmaktır (2)Kurtulmuş: Davamız, güçlü ve yeniden büyük Türkiye’yi kurmaktır (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çad israil

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

AK Partili Başkan istifa etti! Dikkat çeken ifadeler

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

G.Saray'da Engin Baytar sürprizi! Açıkladı

G.Saray'da Engin Baytar sürprizi! Açıkladı

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

Milli boksörün feci ölümü!

Milli boksörün feci ölümü!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Münbiç ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan flaş görüşme!

Erdoğan ve Trump arasında flaş görüşme!

Fethiye açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 4.9 şiddetinde sallandı

İstanbul Ataşehir'de silahlı çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında soruşturma başlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı

Milli boksör Batuhan Kurt kazada yaşamını yitirdi

Milli boksörün feci ölümü!

Hrant Dink mezarı başında anıldı

Hrant Dink mezarı başında anıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.