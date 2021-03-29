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Cafe, restoran ve lokantalar kapalı mı olacak? Cafe, restoran ve lokantalar Ramazan'da hangi saatlerde çalışacak?

29.03.2021 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs tedbirlerinin yeniden gündeme gelmesi gerektiğini duyurdu. Erdoğan, konuşmasında Türkiye genelinde koronavirüs vakalarında görülen artışa dikkat çekti. Yaklaşık üç hafta önce yüzde 50 kapasite ile hizmet vermeye başlayan cafe, restoran ve lokantaların akıbeti ise vatandaşlar tarafından merak edilidi. Peki, cafe, restoran ve lokantalar kapalı mı olacak? İşte, son durum...

Cafe, restoran ve lokantalar kapalı mı olacak? Cafe, restoran ve lokantalar Ramazan'da hangi saatlerde çalışacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasının ardından vatandaşlar Ramazan Bayramı'nda uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Türkiye genelinde uygulacak sokağa çıkma yasağında cafe, restoran ve lokantaların durumu merak ediliyor. Peki, cafe, restoran ve lokantalar Ramazan'da hangi saatlerde çalışacak? İşte, ayrıntılar...

CAFE, RESTORAN VE LOKANTALAR KAPANDI MI?

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebilecek.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Ramazan Bayramı boyunca Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Öte yandan, 2021 yılında Ramazan'da toplu iftarlar da yapılmayacak.

Ramazan Bayramı'nda uygulanacak kısıtlamalara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamada bulundu:

"Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecek."

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs risk haritası ile ilgili şu açıklamada bulundu:

"İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim."


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