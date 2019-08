Cağ kebabında 'koyun- kuzu eti' sıkıntısı

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un en önemli damak zevklerinden biri olan cağ kebabı yapan restoran işletmecileri, koyun ve kuzu eti bulmakta zorlanıyor. Cağ kebabı yapımı için bir yaşını tamamlamış koyun ya da kuzu eti kullanan kebapçılar, son zamanlarda yaşadıkları et soruna çözüm olarak başta Trakya olmak üzere çeşitli illerden et getirmekte buluyor. Diğer yörelerden getirilen etlerle vurulan cağ kebabında istenilen lezzeti yakalayamadıklarını belirten kebapçılar, Erzurum'da küçükbaş varlığını artıracak çalışmalar yapmasını istedi. Erzurum'da sayıları her geçen gün artan cağ kebabı işletmecileri son zamanlarda et bulmakta sıkıntı çekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu İstatistiklerine göre 600 binden fazla küçükbaş bulunduğunun belirtilmesine rağmen kesilecek koyun bulamayan kasaplar, başta Trakya ve Güneydoğu illeri olmak üzere Balıkesir, Bursa ve Ankara'dan karşılamanın yoluna gidiyor. Kasaplar Odası Başkanı Kenan Ejder, Erzurum'da sadece cağ kebap işletmecilerinin değil kasapların da kesecek koyun bulamadığını belirtti. Başta Trakya olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinden koyun eti getirttiklerini vurgulayan Ejder, "Biz yıllardır haykırıyoruz, kâğıt üzerinde hayvan sayısı var ama biz kasaplarda kesecek koyun bulamıyoruz. Trakya, Bursa, Adana, Konya gibi Türkiye'nin birçok yerinden bize koyun geliyor. 2006 yılına kadar Palandöken, Kargapazarı, Gez Yaylası koyun sürüleriyle doluydu. Şimdi bunlardan geriye bir şey kalmadı" diye konuştu. ERZURUM'DA YETİŞEN KOYUNUN LEZZETİNİ TUTMUYOR Cağ kebabı işletmecisi Muammer Tanhaş, kendilerinin de Şanlıurfa'dan et getirdiklerini söyledi. Erzurum yayla ve meralarında yetişen koyunlarla diğer bölgelerdeki hayvanların et lezzetinde çok büyük farklılıklar olduğunu belirten Tanhaş, "Son günlerde cağ kebabının lezzetiyle ilgili müşterilerimizden yoğun şikâyetler alıyoruz. Son 10 yılda bu kadar şikâyet almadık. Çünkü cağ kebabında Erzurum'da yetişen koyun ya da kuzu yerine diğer illerden getirilen etleri kullanıyoruz. Bunlar da Erzurum'daki etin lezzetini vermiyor. 2500 rakımda yayla ve merada otlayan kuzunun etiyle sıfır rakımda otlayanların bir değil. Bizim burada koyunlara kuzulara tuz da veririz. Hayvan tuzunu alıyor, dağda gezdiği için eti sıkı oluyor, yağlı olmuyor" diye konuştu. Erzurum gibi mera ve otlakları bulunan bir ilde koyun yetiştirenlerin bittiğini söyleyen cağ kebapçı Ali Karataş, Türkiye'nin başka illerinden ihtiyaçlarını giderdiklerini söyledi. Çiftlikte yetişmediği ve otlatıldığı için Erzurum'da yetişen koyunların etinin çok daha iyi olduğunu vurgulayan Karataş, yetkililerin bu soruna bir çare bulmasını istedi. Erzurum dağlarındaki kekik otuyla beslenmenin koyun etine lezzet kattığını belirten Karataş, cağ kebabı için de en uygun etin yörede yetişen küçükbaş hayvanlarda olduğunu kaydetti.