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’Cağ kebabının anavatanı neresidir?’ tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 12:17 | Son Güncelleme

Kayseri ve Kastamonu arasında en "Bastırmanın anavatanı neresi" polemiği ardından bir polemikte cağ kebap Erzurum’un mu Artvin’in mi?

Kayseri ve Kastamonu arasında en "Bastırmanın anavatanı neresi" polemiği ardından bir polemikte cağ kebap Erzurum’un mu Artvin’in mi? tartışma başladı.
Bilecik’te "Karadeniz Günleri" kapsamında kurulan yöresel ürünler pazarında, Karadeniz’in tereyağından tutun Akçaabat köftesine, lahana çorbasından hamsili pilava, kömeden kuymağa, Kastamonu sucuk ve pastırmasından Artvin’in Yusufeli cağ kebabına kadar birçok ürün yer aldı. Bu ürünler arasında en iddialı oldukları yöresel yemekler arasında cağ kebabı gösterilirken, akıllara ’cağ kebap Erzurum’un mu Artvin’in mi?’ sorularını getirdi.
"Cağ kebap Yusufeli’ne aittir, Bilecik’te Erzurumlulara meydan okuyorum"
Artvin’in Yusufeli ilçesinden gelen cağ kebap satıcı Murat Baytar, bu ünlü kebabın başkentinin Yusufeli olduğunu, ama patentinin Erzurumluların aldığı söyleyerek, "Kesinlikle Bilecik’ten Erzurum’a meydan okuyorum. Cağ kebap Artvin’dir, ama patenti Erzurumlular almışlar. Biz burada Bileciklilere bunu ispat edeceğiz. Cağ kebabının Erzurum’un değil de Artvin’in olduğunu biz burada ispatlayacağız. Tüm Türkiye’de bunu böyle bilsin ki cağ kebabının asıl doğuş yeri Artvin Yusufeli’dir" dedi.
"Kars kaşarı Erzurum’un, ama patentini Kars almış"
Murat Baytar, bu iddiasına bir örnek verirken, "Kars kaşarının patentini Kars almış, ama ilk kaşarın eski kaşarın doğuşu Erzurum’dur. Ama Kars bunun patentini almıştır. Dünyaca da bilinir ki Kars’ındır eski kaşar. Artvin cağ kebabı Artvin Yusufeli’nden doğmuştur. Ama patentini Erzurum almıştır" dedi.
"Bizim çağ kebabımız daha güzeldir"
Cağ kebap satıcı Murat Baytar, Yusufeli cağ kebabının Erzurum cağ kebabından daha lezzetli olduğunu söyleyerek, "Lezzet olmasının sebebi kuzularımız, etimiz doğası. Çünkü Erzurum’da kuzular kış ayında çok zor otlayabilir, ama Artvin’de dağlık alanda kuzularımız, koçlarımız her zaman yılın 12 ayı doğayla baş başa olduğundan dolayı etin yumuşaklığındandır. Biz buradan iddia ediyoruz. Cağ kebabı kesinlikle Artvin’indir" dedi.

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