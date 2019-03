Çağaptay: 'Amerika Yüzde Yüz Yaptırım Uygulayacaktır'

Amerika’nın Sesi Türkçe Yayın Bölümü tarafından hazırlanan ‘Stüdyo Washington’ programında Özlem Tınaz’ın sorularını yanıtlayan Washington Enstitüsü Türkiye Programı Direktörü Soner Çağaptay, iki ülke ilişkilerinin uzun soluklu olmasından dolayı genelde yaptığı analizlerde Türk-Amerikan ilişkilerine iyimser bir perspektiften bakmasına karşın bu kez kötümser olduğunu söyledi:

“1946-1952 arası dönemde perçinlenen ve 70 senelik bir geçmişe sahip olan Türk-Amerikan ilişkilerinin aslında şimdiye kadar pek çok badire atlattığını, bundan dolayı önüne çıkan meseleleri de her zaman halledeceğini düşünüyordum, bunların üstesinden geleceğini düşünüyordum. Bu kez daha kötümserim diyebilirim. Bu S-400 meselesinin Washington’da algılanması duygusal bakış açısının da etkisiyle Ankara’da beklenenden daha menfii olacak gibi görünüyor. Türk-Amerikan ilişkilerinde belki de bir duygusal kopuşa gidiyoruz, aslında iki ülkede de karşılıklı olarak büyük kızgınlık var, Türkiye haklı olarak Amerika’nın YPG siyasetini anlamıyor ve kabul edemiyor. Fethullah Gülen’in hala burada ikamet ediyor olmasından dolayı büyük endişeler var. Amerika da kendi bakış açısıyla bakıldığında, örneğin; Suriye savaşında Esat yönetimine yoğunlaşıp, oradaki cihatçıları uzun süre ihmal etmesi, daha sonra oradaki cihatçıların IŞİD’e dönüşmesinde endirekt olarak, en azından sorumluluk sahibi olduğunu düşünen kişiler var. Her iki taraf da kendi bakış açısından haklı ya da haksız diyebiliriz ama ilişkilerde duygusal bir bakış açısı var, iki tarafta da kızgınlık var, hiddet var, ‘benim sana ihtiyacım yok tavrı’ var yavaş yavaş oluşmaya başlayan, S-400 satışına bu açıdan bakmak lazım. İspanya S-400 sistemini alıyor olsaydı mutlaka yaptırımlara uğrayacaktı çünkü Amerikan Kongresi’nden geçmiş bir yasa var, o tasarı diyor ki; ‘Rusya’nın bazı şirketlerinin ürünlerini alan, onlarla iş yapan şirketler, kamusal kişiler, Amerikan yaptırımlarına uğrar’ diyor. Dolayısıyla S-400 hava savunma sistemini yapan şirket de, Kongre’nin geçirdiği tasarı dahilinde olduğu için, hangi ülke alırsa alsın, bu ülke yaptırıma uğrayacaktı. Fakat örneğin; İspanya bu füze sistemini alacak olsaydı, uğrayacağı yaptırımlar herhalde çok daha yumuşak olacaktı. Türkiye’nin uğrayacağı yaptırımlar daha sert olacak gibi görünüyor. İşte bu da duygusallığın etkisiyle. Dolayısıyla son 20 senedir yaptığım analizlerde Türkiye konusuna her zaman olumlu baktığımı düşünen ve Türk- Amerikan ilişkilerine iyimser baktığımı düşünen biriyim, bu kez ne yazık ki kötümser bir bakış açısı var, herhalde kafamda oluşmaya başlayan, o da hem bu ilişkilerde uzun süredir gerilim yaratan değişik faktörlerin halledilememiş olması, bunların yarattığı birikim, şimdi de işte bu S-400’ün neden olduğu ‘perfect storm’ yani ‘mükemmel bir kriz’e doğru girişin işareti diyebiliriz” diye konuşan Çağaptay, Pentagon’un Amerikan çevreleri içinde Türkiye’ye karşı en az sempatiyle bakan kurumlardan biri olduğunu şu sözlerle ifade etti: