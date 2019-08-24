Çağaptay: 'Güvenlik Mekanizması Türkiye ve ABD İçin Kazan Kazan Durumu'

Suriye’de son dönemde Türkiye’nin yakından takip ettiği iki önemli konu başlığı var. Biri Fırat’ın doğusunda Türkiye’nin güvenlik kaygılarını gidermek üzere üzerinde mutabık kalınan güvenlik mekanizması, diğeri de İdlib’de yaşanan gelişmeler.

Washington Enstitüsü Yakın Doğu Araştırmaları Türkiye Direktörü Soner Çağaptay VOA Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede güvenlik mekanizmasının Amerika ve Türkiye için “kazan kazan” durumu olduğunu vurguladı.

Çağaptay güvenli bölge konusunda koordinasyonun ABD’nin Ortadoğu’daki kuvvetlerinden sorumlu olan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM yerine EUROCOM üzerinden yürütülmesinin iki tarafı güvenli bölge konusunda birbirine yaklaştırdığı değerlendirmesinde bulundu.

Soner Çağaptay İdlib’de son dönemde tırmanan çatışmalar ve Rusya’nın tavrı için de Moskova’nın İdlib’deki gelişmeleri Türk-Amerikan ilişkilerinin seyrine endekslediği değerlendirmesini yaptı.

Soner Çağaptay Rusya’nın bundan sonraki dönemde İdlib’de baskıyı arttıracağı ve mülteci kartını kullanacağı öngürüsünde bulundu. Söyleşinin tamamını yukarıdaki videodan izleyebilirsiniz.

