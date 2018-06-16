Çağatay Akman'ın beğenmediği şarkıyı Tuğçe Kandemir uçurdum

Youtube'da Danla Bilic'in kanalına konuk olan Tuğçe Kandemir, şuana kadar 87 milyon izlenmeye sahip olan Bu Benim Öyküm adlı şarkısının hikayesini anlattı.

15 dakikada şarkıyı yazdığını söyleyen Tuğçe Kandemir, Bu Benim Öyküm adlı şarkıyı beğenmeyen bir kişiyi de Danla Bilic'in kanalında itiraf etti.

ŞOK İTİRAF! "OLMAMIŞ DEDİ"

Tuğçe Kandemir, Bu Benim Öyküm adlı şarkıyı sadece 1 kişinin beğenmediğini söyleyerek şaşkına çeviren bir itirafta bulundu:

Çağatay Akman'a ona şarkı verebileceğimi söylemiştim o da bana numarasını vermişti. Bu Benim Öyküm adlı şarkıyı ona gönderdim. "Olmamış, beğenmedim" dedi. Bir tek o beğenmemişti şarkımı daha sonra ben söyledim ve büyük beğeni alınca bana, "Bu senin başarın" diye mesaj attı. dedi. Kandemir'in bu itirafına Danla Bilic, "Allah'ın sopası yok Çağatay" diyerek tepki gösterdi.

