Çağatay Ulusoy Barbaros iptal oyunca flaş bir karar aldı! Bölüm başı...

Netflix’teki ilk Türk projesinde yer alan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, başka projelerde de destek vermeye başladı. Yakışıklı oyuncu uyarlama bir dizi için konuk oyuncu olacak.

Barbaros dizisinde Oruç Reis karakteri için anlaşmayı son anda iptal eden Çağatay Ulusoy son haliyle dikkat çekmişti. Rol için bir hayli kilo alan Ulusoy anlaşma sağlanamayınca başka dizilere yöneldi.

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, Ay Yapım'ın Star için çektiği “Call My Agent” dizisinin yerli uyarlamasına konuk oyuncu olarak dahil olacak. Ali Bilgin'in yönettiği dizinin üçüncü bölümüne konuk olacak olan Ulusoy, tıpkı ilk bölüme konuk olan Tuba Büyüküstün gibi kendisini canlandıracak.

TUĞBA BÜYÜKÜSTÜN VE ÇAĞAN IRMAK DA ROL ALACAK

Dizinin Tuba Büyüküstün'lü sahneleri dün ve önceki gün çekildi. İkinci bölümse ise ünlü yönetmen Çağan Irmak’ın rol alacağı belirtildi.

Öte yandan Çağatay Ulusoy'la ilgili bir başka kulis bilgisi daha gündeme geldi. TV100’ün haberine göre; Ulusoy'un Tims&B'nin Show TV için çekeceği Şeref Sözü dizisi için teklif aldığı ve yakışıklı oyuncuya bölüm başına 200 bin TL önerildiği iddia edildi.