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Çağatay Ulusoy kararını verdi! İşte yeni projesi

23.09.2021 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda film ve dijital projelerde boy gösteren ancak uzun süredir televizyonlardan uzak olan Çağatay Ulusoy, ekranlara dönüyor.

Çağatay Ulusoy kararını verdi! İşte yeni projesi

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, son olarak Blu Tv’de yayınlanan Yeşilçam dizisinde başrolü üstlenmiş ve Star TV ekranlarında yayınlanan, 45. bölümüyle birlikte final yaparak ekranlara veda eden Menajerimi Ara dizisine konuk olmuştu.

Hayranları, Çağatay Ulusoy'un televizyonlara dönüp dönmeyeceğini merak ediyordu. Sonunda ekranlara dönmeye karar veren ünlü oyuncunun yeni adresi belli oldu.

YALI ÇAPKINI DİZİSİYLE EL SIKIŞTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ulusoy, yapımcı Onur Güvenatam ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun ortak olduğu OGM Pictures imzalı yeni bir diziyle ile el sıkıştı.

Onur Güvenatam, senaryo aşaması devam eden diziyi Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 için hazırlıyor.

Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenen dizide, ünlü oyuncu Ulusoy'un partneri için ise adı geçen isimler arasında Neslihan Atagül ve Özge Gürel yer alıyor.

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Çağatay Ulusoy
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