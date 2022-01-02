Çağatay Ulusoy müjdesini Acun Ilıcalı verdi

Bir süredir ekranlardan uzak olan Çağatay Ulusoy sonunda bir senaryoyu beğendi. Başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı TV8'in yeni dizisi Süslü Korkuluk ekrana gelmeye hazır.

Acun Ilıcalı Çağatay Ulusoy müjdesini verdi. Ilıcalı fragmanı paylaşarak "Başrolde Çağatay Ulusoy ile yeni dizimiz 'Süslü Korkuluk' yakında TV8’de" dedi.

Yayınlanan tanıtımda, Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi için imaj değişikliğine gittiği görüldü.

SÜSLÜ KORKULUK OYUNCULARI

İzleyicilerin büyük ilgisini çeken fragmanda, Çağatay Ulusoy'un bir kıyafet tasarımcısına hayat verdiği görüldü. Çağatay Ulusoy'a başrolde eşlik etmeleri için Alina Boz ve Hafsanur Sancaktutan ile görüşmeler yapıldığına dair bilgiler ortaya çıktı.

ŞEYMA SUBAŞI İLE AŞK İDDİASI KONUŞULMUŞTU

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı’nın boşandığı dönem Ulusoy'un adı Şeyma Subaşı ile anılmıştı. Söz konusu iddialarla ilgili ilk olarak Şeyma Subaşı bir açıklama yapmış ve “Çağatay Ulusoy ile olan arkadaşlığım yakın çevrem tarafından gayet iyi bilinir, bu arkadaşlığın başka tarafa çekilme çabası son derece çirkindir” demişti.



