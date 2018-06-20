MAGAZİN

Çağatay Ulusoy sevgilisi Duygu Sarışın'la aşk tazeliyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.06.2018 10:53 | Son Güncelleme

Çağatay Ulusoy ile oyuncu sevgilisi Duygu Sarışın, Ulusoy’un teknesiyle Marmaris koylarını gezmeye devam ediyor.

Sarışın tekne demirledikçe kendini serin sulara bırakırken, Ulusoy dalgıç kıyafetini giyip sualtını keşfe çıkıyor.

Biri yüzdü diğeri daldı

1 / 13

EGE’DE STRES ATIYOR

EGE’DE STRES ATIYOR
Uyuşturucu ticareti davasında hakkında hapis kararı çıkan oyuncu Çağatay Ulusoy, stres atmak için sevgilisi Duygu Sarışın’la tatile çıktı. İkili bayram öncesi Marmaris’ten Ulusoy’a ait tekneyle denize açıldı. Ulusoy ve Sarışın, önceki gün demirledikleri koyda objektife takıldı.
2 / 13

Başka koya geçtiSarışın bir kız arkadaşıyla kendini sulara bırakırken, Ulusoy dalış kıyafetini giyip zodyakla başka koya geçti.
3 / 13

Hem sualtını keşfedip hem de balık avlayan oyuncu, dönüşte duşunu alıp üst kısımda dinlenmeye çekildi.
4 / 13

Sarışın da yanına giderek onunla sohbete daldı.
5 / 13

6 / 13

7 / 13

8 / 13

9 / 13

10 / 13

11 / 13

12 / 13

13 / 13

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Duygu Sarışın

En Çok Okunan Haberler

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Galatasaray Nagatomo transferini bitirdi

Galatasaray Nagatomo transferini bitirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mülteci Hakları Derneği'nden Demet Akalın'a dava

Mülteci Hakları Derneği'nden Demet Akalın'a dava

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Kardeşiyle tatil yaptı

Kardeşiyle tatil yaptı

Playboy Instagram'ın en güzellerini belirledi

Playboy Instagram'ın en güzellerini belirledi

Hamdi Alkan'ın kızı sonunda silikonlarına kavuştu

Hamdi Alkan'ın kızı sonunda silikonlarına kavuştu

Murat Dalkılıç: Minnoş müzik mafyacıkları!

Murat Dalkılıç: Minnoş müzik mafyacıkları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.