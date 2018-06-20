Çağatay Ulusoy sevgilisi Duygu Sarışın'la aşk tazeliyor

Sarışın tekne demirledikçe kendini serin sulara bırakırken, Ulusoy dalgıç kıyafetini giyip sualtını keşfe çıkıyor.

Uyuşturucu ticareti davasında hakkında hapis kararı çıkan oyuncu Çağatay Ulusoy, stres atmak için sevgilisi Duygu Sarışın’la tatile çıktı. İkili bayram öncesi Marmaris’ten Ulusoy’a ait tekneyle denize açıldı. Ulusoy ve Sarışın, önceki gün demirledikleri koyda objektife takıldı.

Başka koya geçtiSarışın bir kız arkadaşıyla kendini sulara bırakırken, Ulusoy dalış kıyafetini giyip zodyakla başka koya geçti.

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Hem sualtını keşfedip hem de balık avlayan oyuncu, dönüşte duşunu alıp üst kısımda dinlenmeye çekildi.