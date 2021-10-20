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  4. Çağatay Ulusoy'un dizisi Yeşilçam'ın 2. sezon tarihi belli oldu!

Çağatay Ulusoy'un dizisi Yeşilçam'ın 2. sezon tarihi belli oldu!

20.10.2021 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Yetkin Dikinciler'in başrollerde oynadığı Yeşilçam dizisinin 2. sezon yayın tarihi açıklandı.

Çağatay Ulusoy'un dizisi Yeşilçam'ın 2. sezon tarihi belli oldu!

Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı, yönetmen Çağan Irmak imzalı Blu TV’nin dönem dizisi ‘Yeşilçam’, ikinci sezonun ilk 5 bölümü 28 Ekim’de Blu TV'deki yerini alacak.

YENİ SEZONDA YENİ İSİMLER

Levent Cantek ve Volkan Sümbül’ün senaryosuna imza attığı dizide Çağatay Ulusoy’a Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Yetkin Dikinciler, Bora Akkaş, Nilüfer Açıkalın ve Güngör Bayrak eşlik ederken diziye yeni sezonda Bige Önal, Muhammet Uzuner, Kanbolat Görkem Arslan ve Hilmi Cem İntepe gibi isimler dahil oldu.

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Çağatay Ulusoy
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