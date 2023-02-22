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Çağatay Ulusoy’un Kübra dizisindeki partneri bakın kim oldu! Herkesin tanıdığı ünlü isim

22.02.2023 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağatay Ulusoy yeni dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu Kübra dizisinde başrol olacak. Son dakika gelişmesinde yeni dizisi Netflix’te yayınlanacak olan Ulusoy’un partnerinin kim olacağı belli oldu.

Çağatay Ulusoy’un Kübra dizisindeki partneri bakın kim oldu! Herkesin tanıdığı ünlü isim

İçerde, Medcezir gibi dizilerle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy yeni dizisi ile Netflix’te seyirci karşısına çıkacak. OGM Pictures imzalı dizide rol alacak olan Çağatay Ulusoy’un partnerinin kim olacağı merak konusuydu.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre heyecanla beklenilen dizide başarılı oyuncu Ulusoy'a Büşra Develi eşlik edecek. Cast çalışmaları süren Kübra dizisinin yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler oturuyor. Dizi Afşin Kum’ın aynı adlı kitabından uyarlanıyor.
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Kübra dizisinde Ulusoy ile beraber başrol olan Büşra Develi en son Akıncı dizisinde rol almıştı. Develi’nin rol aldığı yapımlar arasında Ayla, Tatlı Küçük Yalancılar, Arada, Fi ve Hadi be Oğlum da bulunuyor.

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1993 doğumlu güzel oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu.

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