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Çağatay Ulusoy'un Netflix dizisi Hakan: Muhafız'ın IMDb puanı belli oldu

DİZİ HABERLERİ  | 15.12.2018 01:53 | Son Güncelleme

Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız (The Protector) 14 Aralık Cuma günü izleyiciyle buluştu. Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık ve Yurdaer Okur'un başrollerde oynadığı Hakan: Muhafız dizisi yayınlanan 1. sezonuyla büyük ilgi gördü. Hakan: Muhafız (The Protector) dizisinin IMDb puanı da belli oldu.

Çağatay Ulusoy'un Netflix dizisi Hakan: Muhafız'ın IMDb puanı belli oldu

İlk Türk Netflix dizisi olan Hakan : Muhafız (The Protector) İstanbul'u korumak zorunda olan bir kahramanın fantastik hikayesini anlatıyor. Uzun süredir merakla beklenen dizinin 1. sezonu 14 Aralık Cuma Netlix'te yayınlandı. 45 dakikalık 10 bölümden oluşan Hakan : Muhafız dizisinin ilk sezonu büyük ilgi gördü. Hakan : Muhafız sosyal medyada da en fazla konuşulan konulardan oldu.

Hakan: Muhafız (The Protector) IMDb'ye de 9.3 gibi yüksek bir puanla giriş yaptı.

HAKAN MUHAFIZ / THE PROTECTOR DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Dizide sıradan ve genç Hakan'ın tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul'u korumak zorunda olduğunu öğrenmesi ve yaşantısının bir anda altüst olarak epik bir maceraya adım atması konu alınıyor. Geçmişle geleceğin, doğuyla batının buluştuğu 15 milyonluk İstanbul'da Hakan aslında hikayenin başında Kapalıçarşı'daki bir esnaftan farksız herhangi bir genç. Oysaki çok kısa zamanda doğduğu ve büyüdüğü şehrin gizemli güçlerin tehdidi altında olduğunu öğrenmesiyle onu çok başka bir dünya bekliyor olacak! Hakan kendisi için çizilmiş kaderine nasıl tepki verecek, kendisi ondan beklenen son muhafız olabilecek mi?
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Başrolünü Çağatay Ulusoy'un üstlendiği fantastik drama türündeki dizinin kadrosunda, ünlü oyuncular Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Mehmet Kurtuluş, Yurdaer Okur Saygın Soysal, ve Burçin Terzioğlu yer alıyor. The Protector, Türkçe ismiyle Hakan: Muhafız'ın yapımcılığını Netflix adına O3 Medya kurucu ortağı Onur Güvenatam üstleniyor.

İKİNCİ SEZONDA YENİ OYUNCULAR
14 Aralık'ta Netflix platformunda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan The Protector'ın ikinci sezonla devam edeceğinin müjdesini veren Kelly Luegenbiehl, kadroya katılacak yeni oyuncuları da ilk kez açıkladı. Engin Öztürk ve Boran Kuzum dizinin ikinci sezonunda rol alacağı kesinleşen ilk isimler oldu.

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