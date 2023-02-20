Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Kübra'nın konusu ne? İşte detaylar

Çağatay Ulusoy’un yeni dizisi Kübra’nın hazırlıkları sürüyor. OGM Pictures imzalı dizi Netflix’te yayınlanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Taylan Biraderler’in yönetmen koltuğunda oturacağı proje “Sıcak Kafa”nın yazarı Afşin Kum imzalı…

KÜBRA DİZİSİ KONUSU

Kitap, bir imalat atölyesinde çalışan Gökhan Şahinoğlu’nun hikâyesine mercek tutuyor.

Bir küs barışık yaşadığı kız arkadaşı olan Şahinoğlu’nun telefonuna sanal arkadaşlık grubundan Kübra adlı kullanıcıdan gelen mesaj her şeyi değiştiriyor.

Cast çalışmaları süren dizide 2 kadın başrol oyuncusu yer alacak.

Son olarak yine Netflix yapımı Terzi dizisi için iki sezonluk bölüm çeken Ulusoy, aynı zamanda başrolünü Ebru Şahin'le paylaştığı Centilmen filminin çekimlerini de tamamlamıştı.



