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Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Kübra'nın konusu ne? İşte detaylar

20.02.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Çağatay Ulusoy ne yapsa merak ediliyor. Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Kübra'nın detayları merak konusu oldu. Netflix’te yayınlanacak dizi aslında bir kitap uyarlamadı. Kitabın yazarı ise Sıcak Kafa'yı da yazan Afşin Kum...

Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Kübra'nın konusu ne? İşte detaylar

Çağatay Ulusoy’un yeni dizisi Kübra’nın hazırlıkları sürüyor. OGM Pictures imzalı dizi Netflix’te yayınlanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Taylan Biraderler’in yönetmen koltuğunda oturacağı proje “Sıcak Kafa”nın yazarı Afşin Kum imzalı…

KÜBRA DİZİSİ KONUSU

Kitap, bir imalat atölyesinde çalışan Gökhan Şahinoğlu’nun hikâyesine mercek tutuyor.

Bir küs barışık yaşadığı kız arkadaşı olan Şahinoğlu’nun telefonuna sanal arkadaşlık grubundan Kübra adlı kullanıcıdan gelen mesaj her şeyi değiştiriyor.

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Cast çalışmaları süren dizide 2 kadın başrol oyuncusu yer alacak.

Son olarak yine Netflix yapımı Terzi dizisi için iki sezonluk bölüm çeken Ulusoy, aynı zamanda başrolünü Ebru Şahin'le paylaştığı Centilmen filminin çekimlerini de tamamlamıştı.

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Çağatay Ulusoy Oyuncu

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