Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'nın uyuşturucu davasında gerekçeli karar

Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren'in de aralarında olduğu 34 sanıklı uyuşturucu davası geçtiğimiz günlerde karara çıkmıştı.

Mahkeme Gizem Karaca, Çağatay Ulusoy, Yusuf Hasan Akgün, Hüseyin Orçun Benli ve menajer Ayşe Selin Borankay'a 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 4 yıl 2 ay, Cenk Eren'i ise 6 yıl 3 ay hapse çarptırmıştı.

KONUŞMALAR DELİL SAYILDI

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi karardan günler sonra gerekçesini tamamladı. Mahkeme verdiği cezaya gerekçe olarak ünlülerin kendi aralarındaki konuşmaları delil olarak gösterildi.

"SEN HALLET BEN 300 GETİRECEĞİM"

Kararda, Çağatay Ulusoy'un kendisi ve oyuncu Gizem Karaca için esrar aldırdığı anlatılırken, Ulusoy'un evinin banyosunda da esrar bulunduğu belirtildi. Yine Karaca'nın bir telefonda, 'Abi ilk defa para vereceğim. Bari değsin. Senin de gönlün olsun. O kadar ağırladın bizi derdimi dinledin sen hallet 300 getireceğim" şeklindeki konuşması uyuşturucu madde için para vereceğinin delili olarak sayıldı.

Menajer Selin Boronkay'ın, başka birinden aldığı uyuşturucuyu Ulusoy'a vererek ticaret yaptığının anlatıldığı kararda, şarkıcı Cenk Eren'in yanında çalıştırdığı Tolga Disanlı'yı kendisine uyuşturucu madde temin etmesi karşılığında, ona aldırdığı uyuşturucudan kullanması için verdiği belirtildi.



