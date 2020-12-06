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Çağatay Ulusoy, Yeşilçam ile dönüyor! Çağatay Ulusoy Blu TV ile anlaştı

06.12.2020 08:07 | Son Güncelleme:
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Çağatay Ulusoy, Yeşilçam ile dönüyor! Çağatay Ulusoy Blu TV ile anlaştı

Hakan: Muhafız'da rol aldıktan sonra yeni projesi için kilo alan ve projesi iptal olunca eski haline dönmek için çabalayan Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi belli oldu. Çağatay Ulusoy Blu TV'de ekrana gelecek dönem dizisinde yer alacak.

Yeni proje için kilo alan ve daha sonra projesi iptal olan Çağatay Ulusoy'un ekrana dönüp dönmeyeceği merak konusuydu.

BluTV yeni dizisini duyururken Çağatay Ulusoy hayranlarına da müjdeyi verdi.

Çağatay Ulusoy'un başrolünü üstlendiği Yeşilçam dizisi “1960’ların Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikâyesi” olarak tanımlanıyor.

Bu yıl yeni orijinal dizileri Yarım Kalan Aşklar ve Saygı’yı izleyicilerin beğenisine sunan BluTV, yeni bir orijinal dizi daha duyurdu: Çağatay Ulusoy‘un başrolünü üstleneceği dönem dizisi Yeşilçam.

Yapılan açıklamada "Bu haberi vermek için daha fazla bekleyemedik. 1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi… Başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı, BluTV’nin ilk dönem dizisi Yeşilçam, 2021’de sadece BluTV’de" denildi.

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ÇAĞATAY ULUSOY'LU YEŞİLÇAM MERAK KONUSU OLDU

Bu yıl Hakan: Muhafız’ın son sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkan Ulusoy’un yine dijital bir platforma yapılmış yeni bir dizide rol almaya hazırlandığı bir süredir konuşuluyordu. Ancak bu dizinin bir süre önce gündeme gelen Amazon Prime yapımı Masumiyet Müzesi olacağı tahmin ediliyordu. Gelen bu son haber ise, önümüzdeki yıl Netflix’in Mücadele Çıkmazı filmiyle ekranlara konuk olacak Ulusoy’un sıradaki projesinin Yeşilçam olacağını gösterdi.

BluTV, yeni dizisini “1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi…” olarak duyurdu. Bu kısa sinopsis ve başrol oyuncusunun ötesinde diziyle ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

BluTV kurucusu ve genel müdürü Aydın Doğan Yalçındağ ise diziden “bugüne kadar yaptığımız en büyük prodüksiyon” olarak söz etti. Ayrıca projeye önemli isimlerin dâhil olduğunu belirtti. Bu isimlerin de önümüzdeki günlerde BluTV tarafından paylaşılması bekleniyor.

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