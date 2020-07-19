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Çağatay Ulusoy yine vazgeçti! Teklifi kabul etmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 11:22 | Son Güncelleme

Barbaros dizisinde rol almaktan son anda vazgeçen Çağatay Ulusoy’dan hayranlarını bir üzen karar daha geldi. Şeref Sözü dizisiyle ekrana döneceği iddia edilen oyuncunun teklifi kabul etmediği ortaya çıktı.

Çağatay Ulusoy yine vazgeçti! Teklifi kabul etmedi

TRT ekranlarında izleyici ile buluşması planlanan ‘Barbaros’ dizisinde rol almaktan son anda vazgeçen Çağatay Ulusoy’dan hayranlarını üzen bir karar daha geldi. ‘Şeref Sözü’ adlı dizi ile anlaştığı iddia edilen oyuncu hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı.

Şeref Sözü adlı dizinin Show TV ekranlarında izleyici ile buluşması planlanıyor. Tims&B’nin çekeceği, senaryosu Eda Tezcan imzalı diziyi Ulusoy’un kabul etmediği öğrenildi.

Oyuncunun hayranları aldığı kilolarla dikkat çeken oyuncunun hangi proje ile ekranlara döneceğini merak etmeye başladı.

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