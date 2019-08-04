HABER

Çağatay'ın öldürülmesinin ardından imza kampanyası başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 16:34 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesi Değirmendere sahilinde içki içen gençler arasındaki kavgayı ayırmak isteyen Çağatay Burak Atay'ın (21) bıçaklanarak öldürülmesinin ardından imza kampanyası başlatıldı. Değirmendere sakinleri, sahilde içki içilmemesi için imza attı.

Çağatay'ın öldürülmesinin ardından imza kampanyası başlatıldı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesi Değirmendere sahilinde içki içen gençler arasındaki kavgayı ayırmak isteyen Çağatay Burak Atay'ın (21) bıçaklanarak öldürülmesinin ardından imza kampanyası başlatıldı. Değirmendere sakinleri, sahilde içki içilmemesi için imza attı.
Önceki gün, Değirmendere Yüzbaşı sahilinde meydana gele olayda Müslüm Ayyıldız, açık alanda tuvaletini yapınca aynı yerde alkol alan gençler tepki gösterdi. Bunun üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Müslüm Ayyıldız, kavgayı ayırmaya çalışan Çağatay Burak Atay’ı bıçakladı. Çağatay Burak Atay yaşamını yitirirken, Müslüm Ayyıldız tutuklandı.
Gencin ölümünün üzüntüsünü yaşayan bir grup vatandaş, Değirmendere sahilinde imza kampanyası başlattı. Sahilde alkol alınmaması için başlatılan imza kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi. 'Huzurlu Değirmendere istiyoruz', 'Genç kardeşlerimiz ölmesin öldürülmesin' yazılı standın önüne gelenler imza attı. İmza kampanyasını başlatan vatandaşlar, halkın huzuru ve güvenliği için başlattıkları imza kampanyasının ardından Gölcük Kaymakamlığı'na topladıkları imzaları vererek, alkol kullanımına yasal yollarla izin verilmemesini isteyeceklerini belirtti.

FOTOĞRAFLI

Çağatay'ın öldürülmesinin ardından imza kampanyası başlatıldıÇağatay'ın öldürülmesinin ardından imza kampanyası başlatıldıÇağatay'ın öldürülmesinin ardından imza kampanyası başlatıldıÇağatay'ın öldürülmesinin ardından imza kampanyası başlatıldı

Eskişehir'de bulundu! 5 bin yıllıkEskişehir'de bulundu! 5 bin yıllık
Quick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet Festivali evlilik teklifi ile son bulduQuick Sigorta 9. Balıkesir Motosiklet Festivali evlilik teklifi ile son buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'daCumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler 9 Ağustos'ta

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

Başvuru yapacaklar dikkat! Yoğun ilgi geldi, süre uzatıldı

İran'dan tehlikeli hamle! Reuters 'son dakika' olarak duyurdu

İran'dan tehlikeli hamle! Reuters 'son dakika' olarak duyurdu

ABD şokta! Peş peşe saldırılar

ABD şokta! Peş peşe saldırılar

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Korkunç cinayet! Eski karısına pusu kurdu, defalarca bıçakladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İzmir'de 3.2 şiddetinde deprem

İzmir'de deprem!

Şanlıurfa’da mültecileri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon! İki MLKP'li terörist yakalandı

İstanbul'da MİT ve Emniyet'ten operasyon!

Ordu Valisi Seddar Yavuz'dan yağış uyarısı!

Vali saat verip uyardı: Lütfen ara verelim

Diyanet'ten açıklama: 17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti

Diyanet'ten açıklama: 17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti

Adana merkezli 19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

19 ilde operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.