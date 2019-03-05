İSTANBUL (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Türkiye'de hangi partiden olursa olsun, hangi kökenden, hangi mezhepten olursa olsun, el ele, kol kola, omuz omuza çağdaş Türkiye için yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Özel, CHP Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel ile ilçede seçim çalışmalarında bulundu. Kartal Meydanı'nda otobüsten halka seslenen Özel, bugün yaptıkları seçim çalışmasının çok keyifli olduğunu, kafeleri gezdiklerini, sokakları dolaştıklarını ve çeşitli devlet kurumlarına uğradıklarını söyledi.

Gökhan Yüksel'in İstanbul'un en genç, birikimli, eğitimli ve belediyecilikte tecrübeli bir aday olduğunu ifade eden Özel, her yaştan Kartallının adaylarına destek verdiğini kaydetti.

"Hayırlı olsun" temennisinde bulunan Özel, "Hesapsız ve kitapsız, almadan vererek büyük bir özveriyle burada duranları ve onları bir arada tutan iradeyi sevgiyle selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatan, bayrak, insan ve Atatürk sevgisinin kendilerini bir arada tuttuğunu belirten Özel, şöyle konuştu: