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"Çağdaş Türkiye için yürümeye devam edeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 16:11 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: - "Türkiye'de hangi partiden, hangi kökenden, hangi mezhepten olursa olsun, el ele, kol kola, omuz omuza çağdaş Türkiye için yürümeye devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Türkiye'de hangi partiden olursa olsun, hangi kökenden, hangi mezhepten olursa olsun, el ele, kol kola, omuz omuza çağdaş Türkiye için yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Özel, CHP Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel ile ilçede seçim çalışmalarında bulundu. Kartal Meydanı'nda otobüsten halka seslenen Özel, bugün yaptıkları seçim çalışmasının çok keyifli olduğunu, kafeleri gezdiklerini, sokakları dolaştıklarını ve çeşitli devlet kurumlarına uğradıklarını söyledi.

Gökhan Yüksel'in İstanbul'un en genç, birikimli, eğitimli ve belediyecilikte tecrübeli bir aday olduğunu ifade eden Özel, her yaştan Kartallının adaylarına destek verdiğini kaydetti.

"Hayırlı olsun" temennisinde bulunan Özel, "Hesapsız ve kitapsız, almadan vererek büyük bir özveriyle burada duranları ve onları bir arada tutan iradeyi sevgiyle selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatan, bayrak, insan ve Atatürk sevgisinin kendilerini bir arada tuttuğunu belirten Özel, şöyle konuştu:

"Birileri istiyor diye önce İstanbul'u yönettiler, sonra Türkiye'yi yönettiler. Yetkilileri olan olmayan her şeye el attılar, şimdi muhalefeti yönetmeye çalışıyor birileri. Çeşitli terör örgütleriyle ismimizi anıp bizi yıldırmaya, ötekileştirmeye, şeytanlaştırmaya çalışıyorlar ama bir gerçek var. Bugün gökyüzünü gri bulutlar kaplamış durumda, Türkiye'nin üstünde bir karabasan gibi iktidar partisinin ve ona destek veren sözde muhalefet partisinin baskısı var. Öğrencilerin üzerinde, gazetecilerin üzerinde, emekçilerin üzerinde, düşünen, var olan, özgürlük, barış ve kardeşlik isteyen herkesin üzerinde büyük bir baskı var. Ama bu gri bulutlar dağılacak elbet, ilk çağlardan beri en çok beğenilen doğa olayı gökkuşağıdır. Bütün renklerin yan yana uyum içinde birbirinin işine ve içine karışmadan durduğu gökkuşağı açılacak, dağılacak bulutların, arkadan çıkacak güneşli günlerin ve böyle masmavi bir gökyüzünün müjdecisidir."

Beka sorunu olduğunun söylendiğini aktaran Özel, Türkiye'de beka sorunu olmadığını ifade etti.

Tanzim satışlarını eleştiren Özel, şunları kaydetti:

"Beka sorunuyla korkutanlara kutuplaştırırsak, ayrıştırırsak, düşmanlaştırırsak yok oluruz, size inat kardeşliğe, omuz omuza havaya durmaya, hep beraber zeybek oynamaya, hep beraber horon tepmeye ve Türkiye'de hangi partiden olursa olsun, hangi kökenden, hangi mezhepten olursa olsun, el ele, kol kola, omuz omuza çağdaş Türkiye için yürümeye devam edeceğiz."

Özel, seçim çalışmaları kapsamında, CHP Kartal Seçim Koordinasyon Merkezi, CHP ve AK Parti'nin seçim çadırı, Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkezi ve Rıhtım Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Kartal Özgür Özel seçim

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