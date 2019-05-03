"Çağımızla rekabet edebilen gençlerimizi hazırlamalıyız"

Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, "Eğer bir başarı hikayesinden söz edilecekse çağımızla rekabet edebilen gençlerimizi hazırlamak mecburiyetindeyiz." dedi.

Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim-Bir Sen Kütahya Şubesi işbirliğiyle bu yıl 5. düzenlenen "Ortaokullar ve Liseler Arası Zihnen ve Bedenen Sağlıklı Nesiller İçin Kitap Okuma Yarışması"nın ödül töreni Kütahya Spor Salonu'nda yapıldı.

Selvi, törende yaptığı konuşmada, Kütahya'da başlayan ödüllü kitap okuma yarışmasına benzer şekilde, Türkiye genelinde de çeşitli organizasyonlar yapıldığını hatırlattı.

Köklerinden kopmuş toplumların geleceğe dair cümlelerinin, rüzgarın önündeki saman çöpünden ibaret olacağını dile getiren Selvi, şöyle konuştu:

"Bugün burada memnuniyetle görüyoruz ki yalnızca kendinizi değil, kitap okumayı, bilgiyi, bilmeyi ve toplumumuzun geleceğinin inşasını adeta bir kazak örer gibi ördüğünüzü görüyorum. Eğer bir başarı hikayesinden söz edilecekse, çağımızla rekabet edebilen gençlerimizi hazırlamak mecburiyetindeyiz. İşte eğitimin, okumanın, geçmişin birikimiyle geleceğin inşası için bugüne dair yapması gerekenleri başarıyla yapan nesiller, geleceğin kurucuları ve yönlendiricileri olacaktır.”

Kütahya Valisi Ömer Toraman da eğitim faaliyetlerinin özünü, insanların kendisini geliştirmesinin oluşturduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından, 6 bin öğrencinin katıldığı yarışmada 3 kategoride dereceye giren 129 öğrenciye bisiklet, her kategorinin ilk 3 yarışmacısına da çeyrek, yarım ve tam altın hediye olarak verildi.

Törende, yarışmaya destek olanlara ve danışman öğretmenlere de plaket takdim edildi.

