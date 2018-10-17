"Çağın en büyük hastalığı obezite"

AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, "Çağımızın en büyük hastalığı obezitedir. Bunun en büyük nedeni de hareketsiz yaşamdır." dedi.

Şeker, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, BM Gıda ve Tarım Örgütünün kuruluş tarihi olan 16 Ekim gününün Dünya Gıda Günü, bugünün de Yoksullukla Mücadele Etme Günü olarak kutlandığını söyledi.

Dünyada artık gıdanın öneminin daha fazla ortaya çıktığını ve sağlıklı yaşamın öneminin vurgulandığını belirten Şeker, gıda ve sağlıklı yaşam konusunda gün geçtikçe olumsuzlukların arttığını, buna karşın alınan önlemlerin ise yetersiz kaldığını bildirdi.

İlyas Şeker, bu konularda insanlığın bilinçlendirilmesi konusunda sıkıntılar yaşandığına dikkati çekerek, "Çağımızın en büyük hastalığı obezitedir. Bunun en büyük nedeni de hareketsiz yaşamdır. Masa başında çalışanlar ya da sağlıksız beslenenler obezite adayıdır." diye konuştu.

Sağlıklı yaşam için hızlı bir şekilde şehirlerin bisiklet ve yürüyüş yolları ile donatılması gerektiğini belirten Şeker, Kocaeli'nin yürüyüş yolları ile çevrildiğini, bisiklet yollarının uzunluğunun ise 34 kilometreyi aştığını söyledi.