Çağın hastalığı fibromiyalji evlilikleri bitiriyor

Stres altındaki modern zaman insanlarının en yaygın sağlık sorunlarından biri olmaya başlayan ve kronik ağrı ve yorgunluk sendromu olarak bilinen fibromiyalji hastalığının, evlilikten komşuluk, iş ve arkadaşlık ilişkilerine kadar yaşamın her alanını olumsuz etkilediğini belirten Psikolog Asena Kanat, “Oysa fizik tedavi ve psikoloji uzmanlarının uygulayacağı multidisipliner bir tedaviyle hastalığı kontrol altına almak mümkün” dedi.

Kronik ağrı ve yorgunluk sendromu olarak bilinen, günümüzde de giderek yaygınlaşan fibromiyalji hastalığı ile ilgili açıklama yapan VM Medical Park Mersin Hastanesi’nde görevli Psikolog Asena Kanat, hastalıkla ilgili öneri ve uyarılarda bulundu.

“Ülkemizde her 10 kadından birinde görülüyor”

Sürekli ağrılardan dert yanmasının, kişinin hem kendisini hem de sosyal yaşamını olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Psikolog Kanat, yaygın iskelet sistemi ağrısı olarak karşımıza çıkan, Türkiye’de her 10 kadından birinde görülen fibromiyaljinin, genetik, fiziksel, çevresel ve psikolojik faktörler sonucunda ortaya çıkabildiğine işaret etti. Fibromiyaljinin görülme sıklığının çoğaldığına dikkat çeken Kanat, “Modern zaman insanının hastalıklarından biri haline gelen fibromiyaljide hastalar genellikle, ‘Her yerim ağrıyor, sabahları yorgun kalkıyorum, sürekli kasılmalarım var’ şikayetlerinde bulunurlar. Kronik yorgunluk ve ağrı sendromu olarak tanımlayabiliriz fibromiyalji hastalığını. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte hastalığın daha çok depresyon ve anksiyete ile ilişkisi olduğu gözlemlenmiştir. Yoğun stres altında olan insanlarda, büro çalışanlarında, geçmişinde ani ölüm, deprem, cinsel taciz gibi psikolojik travma olanlarda fibromiyalji görünme oranı daha yüksektir” diye konuştu.